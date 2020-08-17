جنوب إفريقيا تعلن إلغاء شاملاً لقيود العزل بعد تجاوز الذروة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهت جنوب إفريقيا سلسلة القيود التي فرضتها لكبح تفشي وباء كورونا. وقال رئيس البلاد سيريل رامابوسا، إن كل الدلائل تشير إلى أن جنوب إفريقيا تجاوزت نقطة ذروة العدوى، وذلك لدى إعلانه إلغاء شاملاً لقيود العزل العام على الاقتصاد. وقال رامابوسا في كلمة بثها التلفزيون إن الحكومة ستنهي الحظر ونسمح للمطاعم بالعودة لنشاطها الطبيعي شريطة تطبيق اجراءات صحية صارمة، وإلغاء الحظر على التنقل بين الأقاليم.

وأضاف، إن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى «المستوى الثاني» الأقل من القيود اعتباراً من منتصف ليل الاثنين. وأوضح أن «الانتقال للمستوى الثاني يعني إن بإمكاننا إلغاء تقريباً كل القيود المفروضة على استئناف الأنشطة الاقتصادية في معظم الصناعات».

وسجلت روسيا، أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات، منذ 19 أبريل الماضي، كذلك أظهرت آخر الأرقام والبيانات الرسمية انخفاضاً في عدد الوفيات للفترة نفسها. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي الفيروس، إن 25.8% من المصابين الجدد لم تكن لديهم أعراض الإصابة بالفيروس. وسجلت السلطات الصحية 3557 حالة شفاء خلال الساعات ال24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المنقولة محلياً لأدنى مستوى لها منذ شهر بعد تراجع التفشي في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وقالت اللجنة في بيان إن عدد الحالات المنقولة محلياً في الصين تراجع إلى أربع حالات في 15 أغسطس، وجميعها كانت في شينجيانغ، وذلك مقابل ثماني حالات على مستوى البلاد قبل يوم. ويعد هذا أدنى عدد من الحالات منذ 16 يوليو. ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة منقولة محلياً في 15 أغسطس في مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية بعد أن سجلت السلطات المحلية هناك ثلاث حالات إصابة جديدة قبل يوم.

وفي المقابل، دخلت إجراءات جديدة حيز التنفيذ في منطقتين بإسبانيا، وتشمل إغلاق مناطق الترفيه الليلية، وفرض حظر جزئي على التدخين في الأمكنة المفتوحة. ومنطقتا لا ريوخا الصغيرة شمال البلاد ومرسية جنوب شرقها، هما أول مدينتين إسبانيتين تفرض فيهما التدابير الجديدة، التي كشفها وزير الصحة سلفادور إيلا، موضحاً أنها ستطبق على المستوى الوطني. وتنوي منطقة الباسك، أن تعلن اليوم الاثنين «الطوارئ الصحية»، التي تسمح لها بفرض تدابير أكثر صرامة للحد من التجمعات العامة، وإعلان حجر في الأماكن التي بها أخطار انتقال العدوى كبيرة.

وأعلنت السلطات المغربية عن إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحيّة في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس. وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية بأخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وفق المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها.

وتبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة غداً الثلاثاء، متأخرة يومين حسبما قالت وسائل الإعلام المحلية بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة ضابط كوري جنوبي. كما سيتم تقليص تدريبات هذا العام ولن تتم تعبئة القوات التي مقرها أمريكا، بسبب قيود كوفيد-19 على سفر الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

(وكالات)