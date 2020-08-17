لوكاشينكو يرفض التنحي والآلاف يشاركون في «مسيرة الحرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، رفضه الدعوات المطالبة بتنحّيه في خطاب وجّهه لمناصريه، في حين تجّمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة للمشاركة في«تظاهرة من أجل الحرية»، في أكبر تحرّك ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، في وقت أكد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين استعداده لمساعدة لوكاشينكو عسكرياً إذا لزم الأمر.

وفي خطاب نادر ألقاه أمام مناصريه وسط مينسك قال لوكاشينكو: «دعوتكم إلى هنا ليس للدفاع عني.بل وللمرة الأولى منذ ربع قرن، للدفاع عن البلاد واستقلالها». وشدد لوكاشنكو في خطابه على شرعية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت الأحد الماضي، وأعلن فوزه فيها على مرشّحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبه 80 % من الأصوات. وقال:«الانتخابات صحيحة. لا يمكن تزوير أكثر من 80 %من الأصوات. لن نسلّم البلاد».

وخلال إلقائه كلمته، تجمّع عشرات الآلاف في شارع الاستقلال للمشاركة في «مسيرة من أجل الحرية» دعت إليها المعارضة لمواصلة الضغوط بعد أسبوع من التظاهرات.ورفع محتجون شارات النصر والورود.ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «نحن ضد العنف» و«على لوكاشينكو أن يقدّم أجوبة بشأن التعذيب والقتل».وقدّر صحفيون عدد المحتشدين عند نصب حربي بنحو مئة ألف شخص.



وتزايدت الضغوط على لوكاشينكو داخلياً وخارجياً، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات جديدة. وسعى الرئيس البيلاروسي للحصول على دعم من موسكو التي أعلنت، أمس، أنها جاهزة لتقديم المساعدة العسكرية إذا ما دعت الحاجة.

وبحسب بيان أصدره الكرملين، فإن الرئيس بوتين أكد في اتصال مع لوكاشينكو أن روسيا «جاهزة لتقديم المساعدة اللازمة» «إذا دعت الحاجة» عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم ست دول سوفييتية سابقة.

ونزل عشرات الآلاف الأسبوع الماضي، إلى الشوارع، احتجاجاً على نتيجة الانتخابات، ودعماً لسفيتلانا تيخانوفسكايا (37 عاماً) الحديثة العهد في المعترك السياسي، والتي ترشّحت بعد توقيف مرشحين آخرين من بينهم زوجها.وقمعت الشرطة بعنف المحتجّين، وأوقفت أكثر من 6700 شخص فيما أُصيب المئات، بجروح وقُتل شخصان.

وفي خطوة غير معتادة، أعلن سفير روسيا البيضاء لدى سلوفاكيا، إيجور ليشتشينيا تضامنه مع المتظاهرين في تسجيل مصور نشرته صحيفة «ناشا نيفا» أمس الأول. كما خرج موظفون حكوميون آخرون، بمن فيهم ضباط في الشرطة وموظفون من التلفزيون الحكومي، لدعم الاحتجاجات.

وتظاهر الآلاف من أنصار المعارضة في مينسك أمس الأول، وتجمع كثيرون في الموقع الذي قُتل فيه أحد المحتجين. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بتنفيذ «حملة تعذيب واسعة النطاق» لسحق المعارضة. ودعت المعارضة إلى الإضراب، والجمعة توقّف مئات من عمّال المصانع الحكومية عن العمل، في أول مؤشر إلى بدء انقلاب القاعدة المؤيدة للوكاشينكو عليه.

ونددت دول أوروبية بالانتخابات وبقمع الشرطة للمحتجين، واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الجمعة على تحديد قائمة أهداف في بيلاروس لفرض عقوبات جديدة عليها. (وكالات)