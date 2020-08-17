«التحالف» يدمر صاروخاً بالستياً حوثياً استهدف السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ديوان عام الوزارة، أمس الأحد، مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واطلع على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار، وتطور مسار العملية السياسية، في وقت أعلن «تحالف دعم الشرعية» تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وأشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء بدعم الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام والاستقرار في اليمن، معرباً عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة، ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.

بدوره، شكر قرقاش المبعوث الأممي على إحاطته، وأكد دعم الإمارات ومتابعتها للأوضاع، وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وعبر قرقاش عن بالغ التقدير للقيادة السعودية في هذا الملف المحوري، وثمن الدور السعودي في مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام، والاستقرار في المنطقة، مشيراً بصفة خاصة إلى «اتفاق الرياض»، والتنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات من واقع دورها ضمن التحالف العربي، ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

على صعيد آخر، أعلنت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في تصريح له، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية بالسعودية. (وام)