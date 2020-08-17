شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يهنئ ضابطين ويقلدهما منصبيهما الجديدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قدم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، التهنئة لكل من العميد إبراهيم مصبح العاجل، بمناسبة تقلده منصب نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد عمر أحمد أبوالزود لتقلده منصب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأثنى القائد العام على الجهود الوافرة التي بذلها العميد العاجل، والعقيد أبوالزود في خدمة المجتمع، والمحافظة على أمنه وسلامته من خلال وظائفهما السابقة الموكلة إليهما، حاثاً إياهما على بذل المزيد من العطاء، ومضاعفة الجهود.

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