بطريرك الموارنة يدعو إلى انتخابات مبكرة وحكومة إنقاذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دعا البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، أمس الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من «الطبقة السياسية» الحاكمة، بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد إلى أتون الاضطرابات.

وقال الراعي في عظة الأحد، أمس: «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني». ودعا الراعي إلى «وجوب البدء فوراً بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون التلهي بسن قانون جديد، وإلى تأليف الحكومة الجديدة».

وقال الراعي إن الشعب اللبناني يريد حكومة «تنقض الماضي بفساده الوطني، والأخلاقي، والمادي»، وتطبق الإصلاحات. وأضاف «الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان، لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية، وحكومة منسجمة معه لا مع الخارج، وملتقية فيما بين مكوناتها حول مشروع إصلاحي، والإصلاح الذي نفهمه ليس إدارياً فقط، بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية، والوطنية، والعسكرية، والشعب يريد الإقرار بالسلطة الشرعية كأساس للمشاركة فيها، ولا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية، إننا نريد مع الشعب حكومة للدولة اللبنانية لا حكومة للأحزاب، و​الطوائف،​ والدول الأجنبية».

ويلزم الدستور الرئيس ميشال عون بتكليف المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من الكتل النيابية لتولي منصب رئيس الوزراء. ولم تفصح الرئاسة بعد عن موعد إجراء المشاورات.

وثمة جهود دبلوماسية غربية وإقليمية حثيثة، بعد الانفجار الذي أدخل لبنان في فراغ سياسي، وأجج الغضب من السياسيين المتهمين بالفساد وسوء الإدارة. وعصف الانهيار الاقتصادي بالليرة اللبنانية، وحال بين المودعين وأموالهم.

من جهة أخرى، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن التحقيق في تدمير مرفأ بيروت، يتحرى ما إذا كان الإهمال أو حادث أو «تدخل خارجي»، هو السبب في انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لسنوات من دون إجراءات سلامة. وأضاف في مقابلة مع قناة (بي.إف.إم) الإخبارية الفرنسية، أن التحقيق سيستغرق وقتاً لأن «الحقيقة متشعبة بعدة فروع أكثر مما كان يتصور القضاة».

وأشار إلى أنه «تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث مراحل: الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيترات، وإلى أين كانت متجهة، وما الأسباب إلى دفعتها للدخول إلى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في عام 2020. أما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع»، مؤكداً أنه «ليس هناك من تأخير، إنما حاجة إلى وقت ضروري لمعرفة الحقيقة».

وعندما سئل عن سبب رفضه إجراء تحقيق دولي، قال عون إن خبراء أجانب، ومنهم خبراء فرنسيون، ومحققون من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف بي آي) سيساعدون في التحقيق بطلب من الحكومة اللبنانية.

وقال عون إن المساعدات الدولية المقدمة لبلاده عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت ستذهب إلى مستحقيها.

وأضاف أنه طلب إرسال المساعدات التي تقدمها الدول الأجنبية إلى من هم في حاجة إليها.

إلى جانب ذلك، قال الرئيس اللبناني إنه لا يفكر في الاستقالة بعد استقالة الحكومة في الآونة الأخيرة. ورأى عون «انه ليس في وارد التفكير في مغادرة السلطة لأن ذلك يُحدِث فراغاً في الحكم، فالحكومة مستقيلة. ولنفرض أنني استقلت، فمن يؤمّن الاستمرارية في الحكم؟ على عاتقي مسؤولية كبرى. وإذا ما استقلت، تحصل انتخابات فورية والجو السياسي والشعبي لا يحمل على إجراء انتخابات قبل حصول هدوء في البلد، لأنها تصبح انتخابات انفعالية لا تمثل الشعب بنتائجها بصورة حقيقية». كما قال عون في المقابلة إنه لا يرى «تدخلاّ» من جانب الرئيس الفرنسي ماكرون.

وقال جبران باسيل، صهر عون ورئيس أكبر تكتل سياسي مسيحي، إن التحقيق في الإهمال يجب أن يكون سريعاً لأنه «معروف وموّثق»، لكن الانفجار نفسه «غامض ويتطلب تعمقاً في التحقيق».

ووجّه مدعي عام التمييز في لبنان اتهامات إلى 25 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت، والجمارك، والأمن.