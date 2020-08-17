دعوات سودانية للتظاهر في ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية

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دعت لجان المقاومة السودانية إلى موجة جديدة من التظاهرات، تنطلق اليوم الاثنين؛ للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية، ولتصحيح مسار «الثورة».

وقال بيان لتنسيقيات لجان المقاومة، إن انحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جلياً للعيان، فليكن اليوم 17 أغسطس بداية للموجة الثورية وتصفية للانتهازيين.

وأضاف البيان أن الاحتجاجات المفتوحة التي ستنتهي أمام مبنى مجلس الوزراء، ستستمر حتى تنفذ الحكومة الانتقالية كافة استحقاقات الثورة، وذلك من أجل «تصحيح مسارها وتطهيرها من الانتهازيين والمنتفعين والخونة»، داعياً الجماهير للمشاركة في عملية التصعيد المفتوح.

ونبه البيان إلى «عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالب احتجاجات 30 يونيو الفائت، وهي مطالب تتصل بتحقيق العدالة والسلام، وتشكيل المجلس التشريعي، وتخفيف الأزمة الاقتصادية».

وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 29 يونيو الماضي، بتحقيق مطالب الاحتجاجات في غضون أسبوعين، لم يحقق منها سوى قبول استقالة 6 وزراء من حكومته استقالوا بناء على طلبه، علاوة على إقالة وزير الصحة، وتعيين ولاة الولايات المدنيين.

وانتقد البيان ما أسماه «منهج الترضيات والمحاصصة الحزبية» كعنوان للحكومة الانتقالية في عملية استكمال هياكل السلطة واختيار الولاة المدنيين.

وطالب البيان بتكوين مفوضية للسلام، التي نصت الوثيقة الدستورية على تكوينها وتبعيتها لمجلس الوزراء؛ لتتولى التفاوض مع الحركات المسلحة، لكن الحكومة كونت في 13 أكتوبر 2019 مجلساً أعلى للسلام، يرأسه رئيس مجلس السيادة، وهو مجلس نادت لجان المقاومة بحله فوراً لعدم دستوريته.

ووجه البيان انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على رفع الدعم السلعي وتخفيض قيمة العملة الوطنية، وهي ذات السياسات التي أقرتها في الموازنة المعدلة الأسبوع الماضي.

ودعا البيان الحكومة للشروع في أيلولة الشركات الاقتصادية المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، كما نادى بقيام المؤتمر الاقتصادي في فترة لا تتعدى الأسبوع، وهو مؤتمر كانت إقامته مقررة في مارس الفائت، لكنه تأجل بسبب الأوضاع الصحية جراء جائحة كورونا، دون أن تحدد الحكومة موعداً لإقامته .

وتصادف بداية موجة الاحتجاجات الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي توصلت إليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول.