الحمادي يناقش خطط بداية العام الأكاديمي في ظل «كوفيد ـ 19»

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ناقش حسين الحمادي وزير التربية والتعليم مع مؤسسات التعليم العالي، خطط بداية العام الأكاديمي 2021/2020 في ظل جائحة «كوفيد 19»، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس. ذلك في لقاء افتراضي بحضور د. محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي ورؤساء الجامعات والمسؤولين والمختصين.

تناول الاجتماع خطط الجامعات المُعدة لبدء العام الدراسي أثناء الجائحة والتحديات المتوقعة، لضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة.

وأكد الحمادي، أن دولة الإمارات بذلت جهوداً حثيثة من أجل احتواء جائحة كورونا في الدولة، وهو ما انعكس على تحقيق تقدم كبير وإيجابي بفضل تطبيق البروتوكولات الصحية المناسبة والتدابير الاحترازية من قبل الجهات المختصة والتزام الأفراد بهذه الإجراءات الاحترازية في الدولة.

وأكد: في ظل الوضع الصحي الراهن، قمنا باعتماد مزيج من التعليم عن بعد والتعليم في الحرم الجامعي، كونه أكثر الخيارات أماناً لنواصل التعليم في الجامعات، ولم تدخر الجهات المعنية في الدولة جهداً فيما يتعلق بإجراء فحص كورونا، وفرض أفضل البروتوكولات الصحية من أجل تحقيق المصلحة العامة.

وقال: في إطار الحالة الصحية الماثلة أمامنا، ارتأينا أن تكون أولوية التعليم في الجامعات عن بعد للمحاضرات، واقتصار الحضور الشخصي على عدد محدود من الكوادر والطلبة الذين يتطلب وجودهم في المختبرات العملية والبحثية والتدريب الاكلينيكي والامتحانات، وما يماثلها من احتياجات ضرورية لاستخدام المنشآت.

وأوضح: تتطلب المرحلة المقبلة تعاون مؤسسات التعليم العالي مع الوزارة، وتبادل البيانات والمعلومات وتوفير التغذية الراجعة أولاً بأول للوقوف على المستجدات، وذلك بغرض ضمان بيئة تعليمية آمنة لطلبتنا.

من جانبه استعرض د. محمد المعلا، الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للتعلم في ظل الجائحة.