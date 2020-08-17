شوارع العاصمة أبوظبي تتزين لاستقبال رأس السنة الهجرية الجديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين شوارع العاصمة بأشكال هندسية ضوئية، ابتهاجاً باقتراب رأس السنة الهجرية الجديدة للعام 1442ه الموافق 23 أغسطس/آب الجاري.

وباشرت فرق البلدية مساء أمس الأول في تركيب الزينة على امتداد شارع سلطان بن زايد وتقاطع دلما، فيما تواصل الأيام المقبلة تركيب الأشكال الهندسية الضوئية المختلفة في شوارع أبوظبي وميادينها وجسورها وساحاتها ومرافقها البارزة.

واختارت البلدية تشكيلات ولوحات زينة، تضفي جمالاً ورونقاً يليق بالعاصمة أبوظبي، وروعي في التصاميم أن تكون متماشية مع الأجواء الاحتفالية الدينية بالمناسبة الكريمة، وتجملت بألوان وأشكال زخرفية حملت أرقام السنة الهجرية الجديدة 1442 «وعام مبارك».

وتراعي البلدية من خلال تركيب اللوحات والزينة المضيئة معايير البيئة والسلامة، من خلال استخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة بالنسبة لمرتادي جميع المناطق التي تنتشر فيها الزينة.