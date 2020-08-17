«تنمية» تعزز ربط البيانات لخدمة الضمان الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت وزارة تنمية المجتمع، مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية ببيانات وإجراءات تخصّ الضمان الاجتماعي، بما يضمن تبسيط وتسريع خدمات المساعدات الاجتماعية، في إطار سعيها لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي.

تتصل مذكرة التفاهم الأولى بموضوع الربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التي وقّعها الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع.

أما اتفاقية الربط الإلكتروني الثانية، فقد وقّعتها موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع.

وبالمناسبة، قال الشيخ فاهم القاسمي: «تجسد مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، غايات وأهداف عملية التحول الرقمي المتمثلة في تعزيز الخدمات الموجهة للجمهور، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير البيانات والمعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لتكون قاعدة علمية راسخة للتعاون والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية».