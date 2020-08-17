140 متخصصاً عالمياً يشاركون في «ووترفولز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يبدأ أكثر من 140 من أبرز الأطباء والخبراء والعلماء في القطاع الصحي، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية وهيئة اعتماد طبية، بالمشاركة في مبادرة «ووترفولز» للتعليم المستمر عن بُعد، التي أطلقتها حكومة الإمارات بدعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفّذ بمتابعة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللا مستحيل».

وتقوم إدارة المكافآت السلوكية، بالتعاون مع الشريك الاستشاري «إندكس القابضة»، وقمة «أقدر» العالمية، بتنظيم هذه المبادرة العالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بُعد، وتهدف إلى تمكين مليون من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وإداريين وخبراء صحيين في المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، ضمن جهود الإمارات الإنسانية الخيرة التي انطلقت من منظور المسؤولية العالمية النابعة من خصال الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رفع البنيان وكرّم الإنسان.

ويشارك هؤلاء جميعاً في تصميم وتطوير المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية والورش التدريبية عن بُعد، وهم من الولايات المتحدة، وأستراليا، والمملكة المتحدة، واليونان، والبرازيل، والأرجنتين، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا وغيرها، بدعم من مؤسسات عالمية، حيث ستسهم الجلسات في تعزيز مهارات المشاركين، وإطلاعهم على أحدث المستجدات، ما يؤهلهم لمواجهة الأزمات الصحية والحالات الطارئة في المستقبل.

وتشمل محاور المحاضرات والندوات موضوعات طبية ملحّة، وموضوعات متخصصة مهمة في القطاع الأكاديمي وغيره، حيث يحصل المشاركون على شهادة وساعات علمية تعتمدها الجهات العلمية والأكاديمية العالمية، وتمكنهم من استكمال مسيرتهم العلمية بالتعليم المستمر عن بُعد.

ومن أبرز المتحدثين المشاركين من قطاع طب الأسنان: الدكتورة فيونا كولينز، من الولايات المتحدة (استمرارية عالم الأعمال عقب جائحة كورونا)، والدكتور دييجو بورتنوي من الأرجنتين، ويتحدث عن «طب الأسنان التجميلي»، والدكتور جاك ديلنبيرج من جامعة العلوم الصحية في أريزونا، وسيقدم جلسة «دمج صحة الفم في الرعاية الأولية.. أكثر من مجرد تخطيط للعلاج».

أما الدكتور مارك جينر من Spear Education في نيويورك فسيحاضر في «تقييم الإطباق المبسط والتشخيص». ومن قطاع الصيدلة يشارك البروفيسور بيتر بيبس، رئيس مركز الطب للمصلحة العامة والمفوض المساعد السابق للإدارة الخارجية للغذاء والدواء من الولايات المتحدة، وسيلقي محاضراً في «المعركة ضد كوفيد 19»، والدكتورة نانسي ريو، مديرة مشاركة لقسم زراعة الأعضاء الصلبة قسم أمراض الكبد في مركز جامعة روش الطبي في شيكاجو، وتتحدث عن «مضادات الأمراض المعدية»، والدكتور فيليب أفتيموس استشاري أمراض الدم والأورام، رئيس تطوير التجارب السريرية في معهد جولس بورديت للسرطان في بلجيكا، سيتحدث عن «تأثير جائحة كوفيد 19 على علاج السرطان» والدكتور بول بوش، ناب رئيس تنمية الموارد العالمية والاستشارات في الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، سيتحدث عن «كوفيد 19: استجابة الصيدلية.. التركيز على الصيدلة السريرية».

أما من تخصص طب العائلة، فمن أبرز المتحدثين العالميين المشاركين، الدكتور برايان فرانسيسكا من إسبانيا، حيث تحمل محاضرته «الإضاءة على الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد خلال كوفيد 19».

ومن قطاع الإغاثة، يشارك ناشطون وخبراء أبرزهم السفير أندريا فونتانا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، حيث يتحدث عن «استجابة الاتحاد الأوروبي ل«جائحة كوفيد 19».

وبإمكان المشاركين التسجيل في هذه الجلسات في الموقع الإلكتروني waterfalls.ae.