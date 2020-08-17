أوروبـا تطالب أنقــرة بوقف أنشطتها للتنقيب عن الغاز «فوراً»

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الأحد، أنقرة إلى أن توقف «فوراً» أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، بعد إعلان تركيا توسيع هذه العمليات، فيما أصدرت قبرص تحذيراً ملاحياً مضاداً لتحذير أنقرة من تمديد بقاء سفينة التنقيب التركية في المياه التي تملك قبرص حق الانتفاع الاقتصادي فيها، وفق وكالة الأنباء القبرصية.

وقال بوريل في بيان نشره مكتبه إن «ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن».

وأضاف أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط، «يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات»، كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي «هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة، كما أكد مجدداً وزراء الخارجية الجمعة»، خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ودعا بوريل «السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فوراً، وإطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي». وأعلنت تركيا، أمس الأحد، أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر. وفي مذكرة نشرت الليلة قبل الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة «يافوز» للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس/ آب، إلى 15 سبتمبر/ أيلول جنوب غرب الجزيرة.

والأسبوع الماضي، أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرق بحر إيجه، ما أثار غضب اليونان، وقلق الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أصدرت قبرص تحذيراً ملاحياً مضاداً، لتحذير أنقرة بتمديد بقاء سفينة التنقيب التركية في المياه التي تملك قبرص حق الانتفاع الاقتصادي فيها، وفق وكالة الأنباء القبرصية.(وكالات)