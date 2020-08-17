«يونيسيف» تطلب تمويلاً بقيمة 46 مليون دولار لمساعدة أطفال لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف​» بشكل عاجل، تقديم تمويل بقيمة 46.7 مليون ​دولار​ أمريكي للاستجابة لاحتياجات ​الأطفال​ والعائلات المتضررة بشدة من ​انفجار بيروت​.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور، أمس، إلى أن انفجار بيروت سبب صدمة إضافية لأطفال ​لبنان​ الذين حتمت عليهم الظروف المعاناة من آثار ​الأزمة​ الاقتصادية الحادة وجائحة كورونا المستعرة، لافتة إلى أن «اليونيسيف» تعمل وشركاؤها على الأرض، منذ اليوم الأول، لإنقاذ مخزون اللقاحات وتوزيع ​المياه​، والمساعدة في إزالة الأنقاض .

وأوضحت نائبة ممثلة اليونيسيف في لبنان فيوليت سبيك - وارنيري، خلال ​مؤتمر​ صحفي عبر الإنترنت مع وسائل الإعلام الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن نداء التمويل المنقح يركز على الحفاظ على ​سلامة​ الأطفال، ويشمل الدعم النفسي والاجتماعي و​الصحة​ العقلية، لمساعدة الأطفال وعائلاتهم على التعافي من الصدمة،وإنشاء مساحات صديقة للأطفال في المناطق المتضررة، وتقديم دعم مكثف ومتخصص، وخدمات حماية الأطفال من ​العنف​ القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير مستلزمات النظافة،ومنحة نقدية طارئة لمرة واحدة، لضمان أن تكون العائلات الأكثر هشاشة اقتصادياً قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالها، وتسهيل توزيع 10 آلاف لقاح ضد التيتانوس وتقديمها للمصابين .

وشددت على أن النداء يشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية التي تحافظ على سلامة الأطفال، والاستجابة تشمل إصلاح مرافق وأنظمة المياه و​الصرف الصحي​ التي تعرضت للتلف، تغطي هذه المناشدة إعادة تأهيل 16 مركزاً متضرراً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تخدم 160 ألف شخص، وتزويدها بالإمدادات الملحة، بما في ذلك أدوات الحماية الشخصية الضرورية التي يحتاج إليها العاملون في مجال الصحة وعاملو الخطوط الأمامية، لأنهم يقومون في الوقت ذاته بالاستجابة ل«​كورونا»، معلنة عن استمرار وصول الإمدادات، بما في ذلك شحنة تحتوي على أكثر من 3.5 مليون قناع جراحي و2.6 مليون زوج من القفازات وغيرها من المعدات، بما في ذلك واقيات الوجه والمعاطف وأجهزة قياس حرارة الجسم والنظارات الواقية وأغطية الرأس، بالإضافة إلى نقل ما لا يقل عن 80 في المئة من أدوية ​الأمراض​ الحادة والمزمنة وجميع اللقاحات المخزنة في المستودع المركزي المتضرر من الانفجار، والأمر الأهم بالنسبة للأطفال، هو إعادة تأهيل ​المدارس​ المتضررة، والتأكد من إمكانية استمرار الأطفال الذين تضررت بيوتهم في التعلم .