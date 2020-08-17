الإمارات: التدخل في شؤوننا وسيادتنا مرفوض جملة وتفصيلاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الأحد، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة وسلمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات.

وأكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية، واعتداء على السيادة، كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة، ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.

من جهة ثانية استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة التهديدات الإيرانية لدولة الإمارات، مؤكدة أنها تهديدات تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة. وأعلنت دول المجلس وقوفها مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها، وطالبت إيران بعدم التدخل في شؤون الدول وعدم استخدام لغة التهديد.