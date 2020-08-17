العراق يغلق حدوده البرية والجوية مع تركيا

أعلن العراق، امس الأحد، إلغاء زيارات مسؤولي تركيا، وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، رداً على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد، والاعتداء عليه.

وقالت الخارجية العراقية: «تعاملنا بالمثل مع تركيا رداً على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق». «أوقفنا منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى بلادنا رداً على انتهاك تركيا لسيادتنا».

وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة ومستنكرة لانتهاك تركي، الثلاثاء الماضي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل 5، بينهم ضباط برتب رفيعة.

وأكد الوزراء العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.

من جانب آخر، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقالت الهيئة في بيان إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا)، في المنافذ الحدودية كافة (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية».

إلى ذلك، اصدرت هيئة النزاهة، احكاما بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسسة الشهداء، بتهمة الإضرار عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار. وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن المدانين هما نائب رئيس مؤسسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية السابقين.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدانين، كما أصدرت أمر قبض وتحر بحقهما.