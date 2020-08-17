محمد بن زايد يتلقى تهاني آبي أحمد بإعلان معاهدة السلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالقرار التاريخي الذي اتخذته دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ونشر أحمد بياناً على حسابه الرسمي على «تويتر»، هنأ فيه دولة الإمارات على الخطوة التاريخية.

وجاء في البيان: «بالنيابة عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أود أن أعرب عن تهنئتي الخالصة لحكومتَي وشعبَي دولتَي الإمارات، وإسرائيل، لاتخاذهما هذا القرار التاريخي لمباشرة العلاقات بين الدولتين».

وأضاف: «هذا القرار التاريخي، والقرارات الأخرى المتعلقة به التي تحقق التقارب بينهما، لها أهمية كبرى على الصعيد الدولي، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي بيانه بقوله: «أود أن أثني على أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادته الرشيدة، وأنا على يقين بأن الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتم برعايته».

(وام)