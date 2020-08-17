شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: أحكام بالسجن على مسؤولين أمنيين في قضية غسل أموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بالتزامن مع مداهمة نيابة الأموال العامة في الكويت وأمن الدولة، لمقر شركة وصالون تجميل «الفاشينستا» عهود العنزي وشقيقتها وتفتيشهما، بعد تلقيها 15 بلاغاً جديداً ضد مشاهير جدد متهمين بجرائم غسل الأموال، في قضية مشاهير«السوشيال ميديا»، أصدرت محكمة الجنايات أمس الأحد أحكاماً مشددة بالحبس في قضية «ضيافة وزارة الداخلية» تراوحت بين 30 عاماً وسنتين، كما قضت بمصادرة الأموال عن جريمة «غسل الأموال» المختلطة أو الناتجة عن القضية أو المبالغ المتحصل عليها والعقارات والمقدرة ب 126 مليون دينار «حوالي 400 مليون دولار»، إضافة إلى عزل جميع المتهمين من الوظيفة العامة، كما ألزمت المتهمين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها. وقضت المحكمة بحبس العميد عادل الحشاش 30 عاماً عن تهمتي «الاستيلاء على أموال المصروفات الخاصة» و«تسهيل الاستيلاء على أموال عامة»، واللواء الشيخ أحمد الخليفة بالحبس سنتين ووقف العقوبة، ومعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة أيمن السيد سلامة بالحبس 30 عاماً، ووليد الصانع بالحبس 17 عاماً، وعبدالله الحمادي بالحبس 17 عاماً، وحمد التويجري وعبدالله المشاري بالحبس 15 عاماً، وتغريم حسن عباس مبلغ مليون و900 ألف.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات بحبس الوكيل المساعد للأدوية بوزارة الصحة عمر عبدالله السيد، ومراقب المخازن بالوزارة مريم الياسين، وطارق الحبيب، في قضية الاستيلاء على المال العام بالوزارة،كما قضت ببراءة المتهم الرابع، وكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي .
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