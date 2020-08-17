«الشارقة للعمل التطوعي» تحتفي بفائزيها «افتراضياً» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي استعدادها للحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بالدورة ال 17 من الجائزة، الذي سيقام اليوم الساعة ال 10 صباحاً، عبر تلفزيون الشارقة، وكذلك عن طريق القنوات الخاصة بالجائزة على اليوتيوب وحساباتها للتواصل الاجتماعي.

وفي كلمتها الترحيبية لحفل التكريم، قالت عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء الجائزة: أتقدم لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالشكر الوفير على تأسيسه جائزة الشارقة للعمل التطوعي في عام 2001م، مما عززت هذه الرؤية السديدة مكانة العمل التطوعي وساهمت في نشر ثقافته بين الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات».

وأعربت المري عن شكرها وتقديرها لجميع الفائزين والمكرمين لما بذلوه من جهد تطوعي سواء بصناعة الفرص التطوعية أو دعمها أوالمشاركة بها، ولا سيما أن إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة في الدورة ال 17 تقارب 140 ألف ساعة، شارك فيها حوالي 40 متطوعاً نظمت هذه البرامج في 31 جهة وبدعم مالي بلغ 333 مليون درهم تقريباً استفاد منها 38 برنامجاً تطوعياً.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لهيئة الإذاعة والتلفزيون على جهودهم وحرصهم الفاعل على تغطية برامج الحفل.

وأضافت أن أحد أهم أهداف الجائزة، زرع وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى النشء، ولقد رأينا أثر ذلك مؤخراً بين الشباب الذين جسدوا معنى العمل التطوعي أثناء مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، فقد كانوا من أوائل المستجيبين للنداءات الوطنية الطارئة لمساندة خط الدفاع الأول ودعم مختلف أفراد المجتمع من كبار السن والفئات المتضررة من الجائحة.

بدوره قال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون:«إن الهيئة حريصة على نقل ومواكبة الجهود التي تقودها مؤسسات الإمارة، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة التي رسم معالمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تتجسد في التأكيد على دور الإعلام الأصيل في تحقيق مشروع الإمارة الحضاري، ودعم جهود مؤسساتها، وتعزيز رسالتها على المستوى المحلي والعربي والعالمي».

وفي السياق ذاته، أكد جاسم الحمادي، أمين عام الجائزة أن مثل هذا الحفل الذي تقيمه الجائزة عن بعد، يعد سابقة أولى من نوعه في تاريخ الجائزة التي لم تَدّخر جهداً لتقدير وتكريم المتطوعين والاحتفاء بهم وبما يليق مع ما قدموه من أعمال جليلة في خدمة المجتمع من خلال إسهامهم بالجهد والوقت والمال إيماناً بأهمية ونُبل الأعمال التطوعية.

وبدورها، أوضحت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أن الدورة ال 17 شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين ليصل العدد إلى 396 مشاركة من مختلف الفئات والمجالات، وأن عدد الفائزين بلغ نحو 70 فائزاً، مما يؤكد قوة التنافس بين المتطوعين من الأفراد والمؤسسات، بالمقارنة مع عدد المشاركين في الدورة الماضية الذي وصل نحو 104 مشاركين.