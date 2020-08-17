«خليفة التربوية» تدشن دورتها الرابعة عشرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أطلقت جائزة خليفة التربوية، أمس الأحد، دورتها الرابعة عشرة 2020/2021 عن بُعد، وتتضمن 9 مجالات موزعة على 18 فئة، تغطي مختلف مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، وهي مطروحة محلياً وعربياً. وتتصدرها الشخصية التربوية الاعتبارية، وتمنح لشخصية أثرت مسيرة التعليم بجهودها، والأسرة الإماراتية المتميزة التي قدمت إسهامات في رعاية أبنائها وبناتها تعليمياً، للتفوق والريادة.

وبدأت الجائزة منذ أمس تلقي أعمال المرشحين للدورة الجديدة، وحتى 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل، وتتلقى الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.khaward.ae للجائزة الذي خصص وحدة إلكترونية مستقلة، للتواصل مع المرشحين عند تلقي طلباتهم، والتفاعل الإلكتروني معهم.

وأكدت أمل العفيفي، الأمينة العامة أهمية هذه الانطلاقة التي تأتي في مرحلة استثنائية، وسجلت خلالها دولة الإمارات تميزاً جديداً، بنجاح استراتيجية استمرارية الأعمال، وفي مقدمتها التعلم عن بُعد، مؤكدة أن الجائزة تواصل مسيرتها المبدعة مترجمة توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن الجائزة تستلهم في مسيرة تميزها وريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، الذي يحرص على أن تكون في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة على كل الصعد.

وأوضحت العفيفي، أن الجائزة أنجزت خلال الفترة الماضية تطويراً شاملاً في المعايير والشروط المحددة للترشح في الدورة الحالية، بما يعزز نهج الشفافية والموضوعية الذي تأخذ به الجائزة في أداء رسالتها، موضحة أن الجائزة دشنت دليلاً إلكترونياً شاملاً على موقعها يتضمن كل ما يخص الدورة الجديدة.