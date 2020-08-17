السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الأحد، عن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً الثلاثاء، والتزامها بمبدأ الاستخدام العادل للموارد المائية دون أضرار بالآخرين. وقالت الوزارة ، في بيان ، إنه تم الاتفاق في الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة على استئناف التفاوض غداً للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وأكد السودان التزامه بالعودة للمفاوضات على أساس مبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية، دون التسبب في أضرار للآخرين.(وكالات)