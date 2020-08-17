شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الأحد، عن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً الثلاثاء، والتزامها بمبدأ الاستخدام العادل للموارد المائية دون أضرار بالآخرين. وقالت الوزارة ، في بيان ، إنه تم الاتفاق في الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة على استئناف التفاوض غداً للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.
وأكد السودان التزامه بالعودة للمفاوضات على أساس مبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية، دون التسبب في أضرار للآخرين.(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.