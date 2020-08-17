استقرار أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر عند معدلات أبريل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأحد، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 116 إصابة و17 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 96475 حالة، من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها و5160 حالة وفاة".

وأعلن عدد من مديريات الصحة في محافظات مصرية مختلفة، مطلع الشهر الجاري، تحقيقها "صفر" إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ 4 شهور تقريبا.

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كان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، قال في وقت سابق، إن الموعد المتوقع لوصول مصر إلى مستوى "صفر إصابات" خلال منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.



كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.