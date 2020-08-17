رئيس حزب جزائرى: الرئيس تبون مستعد لسماع كل مبادرات الإصلاح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد الجزائري والناطق باسم وفد ممثلي مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، إن الرئيس عبد المجيد تبون مستعد للاستماع لكل الاقتراحات التي ستصله وأنه من مشجعي مثل هذه المبادرات، وأضاف بن بعيبش في تصريحات للصحفيين عقب استقبال الرئيس تبون مساء اليوم لوفد من ممثلي المبادرة أن "الرئيس تبون شكر كل الذين شاركوا في هذا العمل وهو مستعد للسماع لكل الاقتراحات التي ستصله وأنه يشجع مثل هذه المبادرات".

ووصف اللقاء بأنه كان ناجحا، موضحا أنه تم تقديم للرئيس تبون أربعة مشاريع تهتم بالجانب الصحي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والدستور، مشيرا إلى أن النقاش مع الرئيس تبون كان مفتوحا وصريحا وواسعا وتطرق إلى كل الملفات حيث تم إفساح المجال إلى كل ممثلي الوفد للإدلاء بآرائهم وإعطاء الاقتراحات التي يرونها مناسبة لهذا الظرف، داعيا إلى القيام بمبادرات مماثلة.

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة القوى الوطنية للإصلاح في مسعى لتنفيذ إصلاحات عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير.