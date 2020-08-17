شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مراسل قناة إسرائيلية يسقط مغشيا عليه خلال بث مباشر من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية مغشيا عليه خلال بث مباشر من دبى، ووثق الفيديو لحظة انهيار مراسل قناة "13" العبرية أرضا، وقبل أن يقع مغشيا عليه، بحسب "روسيا اليوم" ظهرت علامات التعب على قسمات وجهه، حيث بدا شاحب الوجه وعيناه مرخيتان للأسفل.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية بتعاون إسرائيلى إماراتى في المجال الطبي بهدف مكافحة فيروس كورونا وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين إلا أن شركتين من القطاع الخاص الإماراتى وشركتين إسرائيليتين قررتا "إطلاق عدة مشاريع بهدف تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا" لمجابهة الجائحة.