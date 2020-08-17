كورونا.. 26 وفاة بالمغرب و6 في لبنان

الرباط - بيروت/ الخليج 365

سجل المغرب، الأحد، 26 وفاة بكورونا، فيما رصد لبنان 6 وفيات بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت 26 وفاة بالفيروس، و1.472 إصابة، إضافة لتعافي 778 مريضا.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 42 ألفا و489، بينها 658 وفاة، 29 ألفا و344 حالة شفاء.

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وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة برصد 6 وفيات بكورونا، و439 إصابة.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و881، بينها 103 وفيات، و2.724 حالة تعاف.

واجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأحد، 21 مليونا و778 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 771 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و523 ألفا، بحسب موقع‪ "worldometer" ‬ المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس‪.

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