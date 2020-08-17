تركيا تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

أنقرة/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل وإصابة العديد من الأشخاص جراء التفجير الانتحاري والاشتباكات التي اعقبته.

وأضافت: "ندين هذا العمل الإرهابي الشنيع، ونقدم تعازينا إلى الشعب الصومالي الشقيق وحكمومته".

وتمنت الوزارة الرحمة من الله على أرواح القتلى، والشفاء العاجل للمصابين.

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وفي وقت سابق، قال مصدر في الشرطة الصومالية للأناضول، إن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بفندق (إيليت) شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحا.

وأفاد مصدر آخر بأن "انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند مدخل فندق (إيليت) المطل على شاطئ ليدو، في حي عبد العزيز".

وأشار أن التفجير أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار بين حراس الفندق ومهاجمين كانوا يحاولون اقتحامه.

وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.