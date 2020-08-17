قيادة فلسطين تجتمع الأربعاء لتحديد خطواتها بعد تطبيع الإمارات

رام الله/عوض الرجوب/الخليج 365أعلن قيادي بارز في حركة "فتح"، الأحد، أن القيادة الفلسطينية تعتزم الاجتماع، الأربعاء، لتحديد خطواتها بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في تصريحات تلفزيونية لقناة محلية، إن "دعوات وجهت إلى القيادات الفلسطينية لحضور الاجتماع، مساء الأربعاء المقبل، في رام الله".

وأضاف أن "الاجتماع سيبحث الخطوات المزمع اتخاذها فلسطينيا بعد الإعلان الثلاثي"، في إشارة لبيان الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، حول اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأوضح أن الاجتماع يشمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامون للفصائل بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وممثلو وقادة أجهزة الأمن، وطاقم الرئاسة.

وشدد زكي، على أنه "آن الأوان لأن لا تراهن القيادة الفلسطينية على عرب محكومين بأدوات صهيونية، وأن تعمل اعتمادا على شعب الجبارين (الشعب الفلسطيني)".

وتابع: "حان وقت تحييد كل التناقضات الداخلية ومواجهة الخطر المحدق بالمشروع الفلسطيني وبالمقدسات وحياة الناس".

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والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح"، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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