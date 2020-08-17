الدوحة: الهجوم المتكرر من وزير الإعلام اليمني "إفلاس"

الدوحة/ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، استغرابها من "الهجوم المتكرر" من وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، واصفة ذلك بـ"الإفلاس".

وقالت الخارجية في بيان إن "دولة قطر تعرب عن استغرابها الشديد من تكرار هجوم وزير الإعلام اليمني على قطر في سياق الصراع القائم في اليمن الشقيق".

وأضافت أن "هذا التكرار يعبر عن إفلاس الإرياني الذي ترك مأساة الشعب اليمني الشقيق جانبا وتفرغ للهجوم على قطر".

وأكدت "الرفض القاطع للادعاءات الواردة في تصريحاته الإرياني"، دون ذكرها.

وشددت على أنها "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، رفضت الخارجية القطرية، اتهاما ووجهه الإرياني، لها بدعم جماعة الحوثي، وهو ما كرره مرة أخرى عبر حسابه بتويتر، قبل أيام.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعرب الخارجية القطرية أيضا عن "استغرابها الشديد من الزج باسمها في الحرب في اليمن، ورفضها لاتهام رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، للدوحة بدعم جماعة الحوثي".

ودعت الخارجية القطرية آنذاك "المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم بعيدا عن الصراعات البينية".

وتشير الخارجية بالصراعات على ما يبدو إلى أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرص الوصاية على قرارها الوطني.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

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