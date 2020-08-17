الجيش الإيراني يدعو الإمارات لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل

طهران/ الخليج 365

دعا رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الأحد، الإمارات إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل بعد اتفاقية التطبيع.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "تبادل الأفكار والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ومدراء الإذاعة والتلفزيون".

وقال باقري إن "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بشكل جذري... إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج وتضرر أمننا القومي، ولو على نحو بسيط، فسنحمل الإمارات المسؤولية ولن نتسامح في الأمر"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف "للأسف إننا نواجه هذه الأيام مصيبة كبرى تمثلت في إقامة الامارات علاقات مع الكيان الصهيوني، قاتل الأطفال".

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وأكد باقري "لا يمكن القبول من الإمارات كدولة عربية وإسلامية أن تقيم علاقات سياسية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، ثم تعلن ذلك صراحة فيما يتعرض هذا الكيان لقبلة المسلمين الأولى ويشرد ويقتل ويعتقل أبناء الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الأحد، استدعت الخارجية الإماراتية، القائم بالأعمال في سفارة طهران بأبوظبي؛ احتجاجا على "تهديدات" من الرئيس الإيراني حسن روحاني، على خلفية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي أعلن عنه الخميس، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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