وزير إسرائيلي: اتفاق تطبيع قريب بين تل أبيب والخرطوم

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن "إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية تطبيع بينهما".

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن كوهين قوله: "من المتوقع أن تتم خطوة التطبيع بين إسرائيل والسودان قريبا. ربما يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي".

وذكرت القناة، نقلا عن مصادر سياسية بإسرائيل، لم تسمها، قولها: "الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق".

ولم يتسن للأناضول على الفور، الحصول على تعليق من السلطات السودانية بشأن تصريح الوزير الإسرائيلي.

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وفي 3 فبراير/شباط الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن لقاء جمع الأخير مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية، تم خلاله "الاتفاق على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح"، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.