مصر.. زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة النقل المصرية، مساء الأحد، زيادة جديدة في أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، الذي يستقله نحو 3 ملايين راكب يوميا، بدءا من غد الإثنين.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، عن وزير النقل كامل الوزير ومصادر بمرفق المترو، أن سعر التذكرة لـ 9 محطات ستكون 5 جنيهات (أقل من نصف دولار) بدلا من 3 جنيهات.

ووفق المصدر "ارتفع سعر التذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7، أما المحطات من 16 محطة إلى 40 محطة فتتراوح حسب عدد المحطات ما بين 10 و12 جنيها".

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وأوضح وزير النقل المصري، أن "تكاليف تشغيل المترو سنويا يصل إلى 8 مليارات جنيه، يتم تحصيل نصف المبلغ والزيادة الجديدة تغطي تكاليف التشغيل".

وهذه الزيادة الرابعة منذ 2017، بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة، وسعى وزارة النقل لتحقيق تكاليف تشغيل المترو، وبالتزامن مع توجيه رئاسي في هذا الصدد بهدف "استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على كفاءة المرفق".

وينقل مرفق مترو الأنفاق في القاهرة نحو 3 ملايين راكب يوميا، شرائح منهم لهم حق التتمتع باشتراكات مخفضة، مثل الطلاب.

وهناك 3 خطوط للمترو الذي يضم عشرات المحطات على امتداد 83.5 كم، ويغطي نقاط واسعة في نطاق القاهرة الكبرى الذي يضم 3 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

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