لجنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير للتحقق من نهل رمال اودية بارق

الخليج – سلمى الشهراني : وقفت اليوم لجنة مكونة من فرع وزار البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ضمت ممثلين عن ادارة الاراضي وادارة البيئة وادارة المياه وادارة المراجعة الداخلية ومراقبي الاودية اضافة الى مدير مكتب وزارة البيئة في المجاردة، لمعاينة “نهل رمال الأودية في قُرى ثلوث المنظر”. .

بدوره اكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المُهندس عبدالله الويمني أن مُناشدة أهالي قُرى وادي الخير في ثلوث المنظر محل اهتمام سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز. مُضيفًا أنه تم تشكيل لجنة لتقصي حقائق نهل الرمال بمركز ثلوث المنظر التابع لمُحافظة بارق, كاشفا بأن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير قد قام برفع محضر لجنة نهل الرمال ممثلة بمركز ثلوث المنظر وبلدية المنظر ومكتب البيئة والمياه والزراعة بالمجارة والشرطة, لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لإصدار العقوبات اللازمة ضد من يقوم بذلك, وصدر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عقوبات لبعض القائمين بالنهل, وتم استدعاء وتحصيل المبالغ التي وقعّت ضدهم العقوبات, إلا ان البعض للأسف لازال غير مبال بخطورة هذا العمل ويقومون بتأجير المواقع للعمالة الاجنبية التي تقوم بدورها بالنهل.

وشدد الويمني ان وزارة البيئة لن تتهاون مع مخالفة نهل رمال الاودية وستلاحق من يقوم بهذا العمل داعيا المواطنين بالأبلاغ عن من يتعدى على البيئة سواءا فيما يتعلق بنهل رمال الاودية او التعدي على اشجار المراعي الغابات.