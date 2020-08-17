“تنظيم الكهرباء” تطرح وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة الهندسية والإدارية والتقنية والمالية، بمهام ومسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً بدءاً من الليلة حتى السبت القادم 23/ 8/ 2020م.

واشتملت الوظائف المعلنة على: باحث أول محتوى رقمي، اختصاصي أول علاقات مستهلكين، محلل هندسي، محلل أول هندسي، باحث أول خدمة عملاء، اختصاصي أنظمة وشبكات، اختصاصي أول (مالي/محاسب)، اختصاصي أول هندسي، اختصاصي هندسة سلامة، اختصاصي أول هندسة سلامة.

وللاطلاع على الشروط لكل وظيفة والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://careers.ecra.gov.sa.