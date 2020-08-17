“تنظيم الكهرباء” تطرح وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة الهندسية والإدارية والتقنية والمالية، بمهام ومسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً بدءاً من الليلة حتى السبت القادم 23/ 8/ 2020م.
واشتملت الوظائف المعلنة على: باحث أول محتوى رقمي، اختصاصي أول علاقات مستهلكين، محلل هندسي، محلل أول هندسي، باحث أول خدمة عملاء، اختصاصي أنظمة وشبكات، اختصاصي أول (مالي/محاسب)، اختصاصي أول هندسي، اختصاصي هندسة سلامة، اختصاصي أول هندسة سلامة.
وللاطلاع على الشروط لكل وظيفة والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني: https://careers.ecra.gov.sa.
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