شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تعتمد حركة النقل الداخلي والمكلفين.. فتح باب التظلمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ .

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وقالت “تعليم الرياض” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” إن مدير عام تعليم الرياض، اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ، موضحاً أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور.

وأضاف “تعليم الرياض” أنه تم اعتماد حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية، وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

وأوضح “تعليم الرياض” أنه يمكن التظلم إلكترونياً من خلال حساب المعلم أو المعلمة حتى يوم السبت الموافق الثالث من شهر المحرم ١٤٤٢هـ.