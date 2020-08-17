شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب.

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وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.