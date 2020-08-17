السعودية... المدارس قد تعود للدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع

وتابعت المتحدثة، أن هذا هو الخيار المتاح لوزارات الصحة والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم وبرنامج تنمية القدرات البشرية، حسب صحيفة الوئام السعودية.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه في ظل فيروس كورونا تحرص الوزارة على دراسة المستجدات الخاصة بقرار العودة للدراسة، وأنها كانت جاهزة لعودة الدراسة بشكل عادي وبحضور الطلاب، إلا أنها قررت اتخاذ ما يعزز من حماية الإنسان.

وأوضحت "تابعنا التجارب الدولية في قرار عودة الدراسة للطلاب حضوريا، ورأينا حجم الإصابات المسجلة فكان الخيار هو الحفاظ على أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بُعد مع توفير الإمكانات كافة لتحقيق ذلك".

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل 1528 حالة تعاف و31 حالة وفاة.

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ووصل إجمالي حالات التعافي 264.487 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3369 حالة وفاة، وهكذا أصبحت نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس 88.95%، أما نسبة الوفيات فبلغت 1.13%.