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وتابعت: "نعمل معا لجعل الشعبين الكويتي والأمريكي أكثر أمانا".
وحول ملف الاتجار بالبشر، أكدت رومانوسكي أن خطوات الكويت الإيجابية في هذا الملف ستنعكس في تقرير الخارجية الأمريكية المقبل، مشيرة إلى أن تقرير العام الحالي دعا إلى إجراء إصلاحات على نظام الكفالة المعمول به في الكويت.
ووصفت السفيرة الأمريكية في الكويت تعيين 8 قاضيات كويتيات بالخطوة التاريخية، معربة عن التطلع إلى المزيد من الإنجازات في ملف تمكين المرأة في دولة الكويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي، إن هناك تعاون قائم بين بلادها والكويت في ملف مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الكويت في هذا الملف مهمة لحماية الأموال العامة.
وأضافت: "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة القانونية والتقنية للكويت من أجل كشف المتورطين في هذه الجرائم".
وكشفت في الوقت ذاته عن تنسيق بين الجانبين لتجميد أصول المتورطين في جرائم وعمليات غسل الأموال المشبوهة.
ولفتت السفيرة الأمريكية لدى الكويت إلى أنه يجري تدريب مئات المهنيين الكويتيين على سبل مكافحة غسل الأموال في ورش نظمتها السفارة الأمريكية، وقالت: "من المهم توافر ضوابط فعالة للحد من عمل شبكات غسل واختلاس المال العام".
كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الأمريكية لدى الكويت: استمرار الخلاف الخليجي لا يخدم إلا خصومنا في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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