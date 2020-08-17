سياسى عراقى: مصطفى الكاظمى التقى بقائد فليق القدس قبل زيارته لأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السياسي العراقي، عزت الشابندر، أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، استقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قبل سفره إلى واشنطن.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال السياسي العراقي، إنه في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل الكاظمي ضيفه إسماعيل قاآني.
وأوضح عزت الشابندر، أن رئيس الحكومة العراقية استمع إلى رسائل قائد فيلق القدس الإيراني الناعمة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب في العشرين من الشهر الحالي.
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