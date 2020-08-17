شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزل مدينة الرمثا اعتبارا من غد بعد زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم الأردن عزل مدينة قرب الحدود مع سوريا اعتبارا من غد الاثنين بعد أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أربعة أشهر يعزوها المسؤولون لحالات جاءت بالأساس من الأراضي السورية.

وقالت وزارة الصحة إن نصف عدد الحالات المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 39 حالة، كانت بمدينة الرمثا قرب الحدود السورية.

وقال مسؤولون إن سائقي الشاحنات والأفراد الذين يدخلون المملكة من معبر جابر الحدودي مع سوريا يتسببون في تفشي فيروس كورونا.

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وسيتم عزل الرمثا اعتبارا من الغد إذ ستعيد السلطات فرض قيود على التنقلات في أول إجراء من نوعه في إحدى مناطق البلاد منذ خففت السلطات إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في يونيو حزيران.

وسجل الأردن حتى الآن 1378 حالة إصابة بالمرض و11 وفاة مما يجعله من أقل الدول التي تشهد تفشيا للمرض في المنطقة.

ويوم الأربعاء، دفع انتشار حالات إصابة بسبب قادمين من سوريا المملكة إلى فرض إغلاق لمدة أسبوع على معبر جابر الحدودي الرئيسي وهو شريان تجاري للسلع التي تأتي من سوريا ولبنان إلى دول الخليج العربي والعراق.