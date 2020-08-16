شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لحل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك بكل سهولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لحل المعادلات الرياضية باستخدام كاميرا الهاتف الجوال. وعلق الحمادي على المقطع بقوله “أصدرت شركة Google تطبيق متخصص في حل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك! وأوضح عبدالعزيز الحمادي طريقة استخدام التطبيق حيث يتم فقط وضع الكاميرا على أي معادلة وراح يعطيك حلها. Advertisements ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة الحل واستخدام التطبيق بالتفصيل من خلال الروابط التالية: الآيفون: (اضغط هنــا). الاندرويد: (اضغط هنــا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق لحل المعادلات الرياضية عبر كاميرا جوالك بكل سهولة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.