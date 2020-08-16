شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من سلوك يهدد حياة قائدي المركبات للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث أكدت أن مثل هذه السلوكيات تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن استخدام الجوال أثناء القيادة، يفقدك التركيز ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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