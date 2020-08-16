شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من سلوك يهدد حياة قائدي المركبات للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث أكدت أن مثل هذه السلوكيات تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن استخدام الجوال أثناء القيادة، يفقدك التركيز ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحذر من سلوك يهدد حياة قائدي المركبات للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.