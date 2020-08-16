شكرا لقرائتكم خبر عن «مصادر» توضح حقيقة فرض رسوم على نفايات المباني السكنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت مصادر بوزارة الشؤون البلدية والقروية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم على النفايات السكنية وربطها بالفواتير الكهربائية، مشيرة إلى أن ذلك ليس له أساس من الصحة.
وتداولت بعض التغريدات على موقع تويتر،مزاعم وشائعات عن فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء، قبل أن يتم نفي ذلك .
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