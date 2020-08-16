شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من المقام السامي.. إنشاء لجنة وزارية للإشراف على برنامج مكافحة التستر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن المقام السامي وجه بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. Advertisements كما تضمن التوجيه استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري بشكل دوري.

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