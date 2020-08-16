وفد أمني مصري يزور فلسطين ويجتمع برئيس المخابرات

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الوفد المخابراتي، اجتمع مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح. واجتمع الوفد مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينى، اللواء ماجد فرج. وقدم الوفد المصري العزاء لعضو اللجنة المركزية لحركة فتج، حسين الشيخ في وفاة شقيقته. وناقشات الاجتماعات المصرية الفلسطينية، على ملف المصالحة والوضع الأمنى عموما. ويغادر الوفد المصري إلى قطاع غزة غدا الاثنين.

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