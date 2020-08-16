مصر... وزير النقل يعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن سعر التذكرة لتسع محطات ستكون 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، كما ترتفع سعر تذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7، أما المحطات من 16 محطة إلى 40 محطة يصل ثمنها إلى 10 جنيهات.
وذكر كامل الوزير أن تكاليف تشغيل المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم تحصيل نصف المبلغ فقط، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة تغطي تكاليف التشغيل، بحسب بوابة "أخبار اليوم".
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، كما وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.
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