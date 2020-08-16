الرئيس المصري يستخرج بطاقة اشتراك لاستقلال مترو الأنفاق

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لتلفزيون "صدى البلد"، أنه تم استخراج اشتراك للمترو مدى الحياة لرئيس البلاد -الذي سدد ثمنه- متوقعًا أن يستقل السيسي المترو من أجل تفقد أحوال المواطنين.
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وأكد وزير النقل والمواصلات، أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر، تمت بسواعد وطنية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل.
وكشف الوزير، في وقت سابق اليوم، عن زيادة أسعار تذاكر المترو بداية من يوم غد الاثنين، موضحا أن خطوط المترو لا تحقق تكاليف التشغيل.
وقال الوزير إن سعر التذكرة لتسع محطات ستكون 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، كما ترتفع سعر تذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7، أما المحطات من 16 محطة إلى 40 محطة يصل ثمنها.
وذكر كامل الوزير أن تكاليف تشغيل المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم تحصيل نصف المبلغ فقط، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة تغطي تكاليف التشغيل.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.
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