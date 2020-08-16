شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تنقل سوريين إلى ليبيا بخدعة العمل لحماية منشآت قطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى أن تركيا نقلت عناصر من داعش إلى سوريا من شمال أفريقيا والآن تعيدهم إلى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، كما أوضح المرصد السورى أن هناك 10 آلاف متطرف في ليبيا ضمن الجماعات الإرهابية. وأضاف المرصد السورى أن تركيا تنقل سوريين إلى ليبيا بخدعة العمل لحماية منشآت قطرية.

وفى وقت سابق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، عن نقل 400 مرتزق سورى إلى قطر للتدريب، مشيرا إلى أن تركيا توهم المرتزقة السوريين بنقلهم لقطر لحراسة مؤسسات حكومية وتنقلهم إلى ليبيا.

وقال "المرصد" فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز، أمس السبت، لم يتضح إذا كان سيقى الـ400 مرتزق سورى فى قطر لحماية مؤسسات حكومية أم ستنقلهم تركيا لدولة أخرى، وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين، وأوضح المرصد السورى، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300.

وذكر المرصد أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، حيث جرى رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة، تضم مئات المرتزقة السوريين، بالإضافة لوصول عدد آخر من الإرهابيين الأجانب.