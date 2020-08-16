أمريكا تسجل 54686 إصابة و 1150 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و340232 حالة، بزيادة 54686 حالة مقارنة بإحصائها السابق بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1150 ليصل الإجمالي إلى 168696 حالة.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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