شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: 3 آلاف مرتزق يضمون قيادات من داعش وصلوا من سوريا عبر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الليبى، أن تركيا ترسل قيادات التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، كما أوضح الجيش الليبى، أن ضباط أتراك يديرون العمليات التي ينفذها المرتزقة. وأضاف الجيش الليبى، أن ضباط أتراك يجتمعون بقيادات من داعش لتنسيق العمليات، موضحا أن 3 آلاف مرتزق يضمون قيادات من داعش وصلوا من سوريا عبر تركيا. وفقا لما ذكرته قناة العربية.

وفى مشهد يؤكد كيفية خضوع حكومة الوفاق فى ليبيا للمليشيات والمرتزقة، كشف قائد كتيبة تابعة لحكومة الوفاق كواليس قصة اختطافه على أيدة مرتزقة سوريين، مؤكدا أن الحراس من المرتزقة كانوا يتعاطون المخدرات وأنه هرب منهم بعد دفع رشوة، وذلك وفق فيديو عرضته قناة العربية.

وتسعى كل من تركيا وقطر لاستخدام المرتزقة كورقة لاستمرار حالة الفوضى في ليبيا، عبر تدريب هؤلاء المرتزقة السوريين في الأراضى القطرية ثم ترسلهم إلى ليبيا، حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذى يتخذ من لندن مقرا له، عن نقل 400 مرتزق سورى إلى قطر للتدريب، مشيرا إلى أن تركيا توهم المرتزقة السوريين بنقلهم لقطر لحراسة مؤسسات حكومية وتنقلهم إلى ليبيا.