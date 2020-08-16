شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الفلسطينية في الإمارات تثمن دعم "أبو ظبي" للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات، لغة التخوين بحق دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء ذلك خلال لقاء تشاوري ضم مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين ووجهاء الجالية عبر تقنية زوم،.

وأكد المشاركون، بحسب قناة "الغد"، اليوم الأحد، أن "الإمارات دولة مستقلة وذات سيادة، يحكمها قادة لهم بعد نظر وبصيرة نافذة، ولها الحق في اختيار سياستها الخارجية وإبرام اتفاقيات تعاون بما يتوافق مع مصالحها الإستراتيجية"، مشيرين إلى أن "قيادة وشعب دولة الإمارات، كانوا وما زالوا خير سند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني منذ نكبته وحتى الآن".

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وأضاف المشاركون أن "الإمارات احتضنت واحترمت وجود الفلسطينيين على أرضها، وأتاحت لهم الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة من وزراء وسفراء ومدراء، إضافة إلى عشرات الآلاف من الموظفين ورجال الأعمال، وهو ما يستدعي احترام وتقدير قيادة دولة الإمارات ورموزها الوطنية".

وأعربوا عن ثقتهم المُطلقة بموقف الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، الداعم للقضية الفلسطينية وصولاً لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.