شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى: سنتحرك ضد من يعترف بغير المؤسسات الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجلس النواب الليبي من أي خطوات تهدد وحدة البلاد عبر إعادة المستعـر،وأكد البرلمان الليبي - في بيان له أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد أنه سيتم التحرك ضد أي جهة تعترف بغير مؤسسات الدولة الشرعية، مضيفًا أن هناك إجراءات رادعة ضد دول وجهات تتعامل مع غير مؤسسات الدولة. وشدد على أنه لا يجوز لأي جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الشعب، قائلاً إنه الممثل الشرعي الوحيد أو من يفوضه، يشار إلى أنه على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى الكف عن نقل المقاتلين إلى ليبيا، وآخرها الدعوة الأمريكية بسحب كافة المرتزقة من البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات، تستمر أنقرة بإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.

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