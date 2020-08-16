شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال برئاسة ياسر عرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة السودان، اتفاقا بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال برئاسة ياسر عرمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، قد وقعا اتفاقا أوليا مطلع العام الجارى، حول ترتيبات سياسية وأمنية، مما يمهد الطريق فى نهاية المطاف لاتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين.

يهدف، بجانب ذلك، إلى توحيد جميع الميليشيات المختلفة والقوات الحكومية التي تخوض الصراعات المتعددة في السودان في جيش واحد.

Advertisements

ويمنح الاتفاق، ولايتين هما جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تسيطر عليهما الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وضعا خاصا، و ويهدف الاتفاق أيضا إلى حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضى.